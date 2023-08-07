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YKS tercihleri için yarın son gün

27 Temmuz'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için yarın son gün. Adaylar tercihlerini yarın saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 14:48, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 14:55
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YKS tercihleri için yarın son gün

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak

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