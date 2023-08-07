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TMO silosundaki patlamaya teknik inceleme başlatıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 16:58, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 18:39
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İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

Olay yerine gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirtti.

Gölcük'te olduğunu ve patlama sesini duyduklarını kaydeden Katırcıoğlu, "Hemen bölgeye intikal ettik. Devletin bütün organları burada kimseye bir zarar gelmeden süreci yöneteceğiz inşallah. Bizler de olay yerindeyiz. Vali'miz, Belediye Başkanı'mız ve milletvekillerimiz burada gerekli önlemleri alıyoruz. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yaralı sayısının 12'ye çıktığı bilgisini veren Büyükakın, "12 yaralımız var maalesef. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Büyükakın, ekiplerin gerekeni yaptığını, ilave önlemlerin alındığını aktararak, "Patlama sırasında merkezdeydim, olur olmaz haberini aldım detayları zaman içerisinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, TMO silosundaki patlamaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı

Yumaklı sosyal medya hesabından, TMO'nun Derince liman silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara Allah'tan acil şifalar dileyerek, şu ifadeleri paylaştı:

"Kocaelili vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Patlamayla ilgili teknik inceleme başlatılmış olup, gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

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