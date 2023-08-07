Türk takımlarının Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de belli oldu.

Buna göre; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur'da Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü saf dışı bırakması durumunda play-off'ta Aris Thessaloniki FC (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) mücadelesinin galibiyle; Adana Demirspor da Osijek'i geçerse play-off turunda Olympiakos (Yunanistan) - KRC Genk (Belçika) eşleşmesinin mağlubuyla oynayacak.