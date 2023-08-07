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Kocaeli BB Başkanı: TMO silosundaki patlamada 12 yaralı var, 3'ü entübe

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamaya ilişkin, "Maalesef 12 yaralımız var, bunlardan üçü entübe, durumu ciddiyetini koruyor bu kardeşlerimizin. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 17:52, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 17:52
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Kocaeli BB Başkanı: TMO silosundaki patlamada 12 yaralı var, 3'ü entübe

Başkan Büyükakın, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik ekipten hububat yüklenirken ve boşaltılırken toz sıkışması durumu olabildiği ve zaman zaman patlamalara sebep olabileceği bilgisini aldıklarını ifade etti.

Olayın teknik tarafını henüz kendisinin de bilmediğini vurgulayan Büyükakın, "Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapacaklar. Ardından daha teknik bilgiler onlar tarafından verilecek." diye konuştu.

"Maalesef 12 yaralımız var, bunlardan üçü entübe, durumu ciddiyetini koruyor bu kardeşlerimizin. Diğerlerinin durumu iyi." diyen Büyükakın, "Biz hastane ziyaretini az önce yaptık. Onların durumlarını gördük. Maalesef üçü, durumu ciddi ve onlarla ilgili, şu anda sağlık çalışanlarımız tüm gerekenleri yapıyor. Bu alanda da itfaiye teşkilatımız, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alanda yeni bir toz sıkışmasından kaynaklı patlama riski olmadığını düşünüyoruz. Teknik ekipler bu bilgileri verdiler. İnşallah başka bir şey olmayacak. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeni bir yangın ortaya çıkmasın diye arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, silolardaki hasar ve aranan kişi olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Toplam 60 tane silo var. Aralarına girilemedi ancak arkadaşların ilk tespitlerine göre 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor. İçine girildikten sonra daha detaylı bilgi vermek mümkün. Şu anda içeride kimsenin olmadığına eminiz. Tüm teyitleri arkadaşlar yaptılar. Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor. Hepsi bulunmuş ve hastanelere sevk edilmiş vaziyette."

İhmal olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Büyükakın, "İhmal söz konusu olursa yetkili arkadaşlar gerekeni yaparlar, ben belediye başkanı olarak konuya ilişkin değerlendirme yapacak durumda değilim. Bir ihmal varsa gereken yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyulmuştu.

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