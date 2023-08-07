Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Seminer programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Seminer programını bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve il emniyet müdürlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte yeşil vatanda, mavi vatanda, siber vatanda halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız. Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan emniyet müdürlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İçişleri ailesi olarak halkımızın huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.