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Üniversitede 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak

Batman Üniversitesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 18:40, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 18:42
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Üniversitede 16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak

Batman Üniversitesi ve Batman Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında 3. dönem protokol, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından imzalandı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Canalp, tüm öğrenciler için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Bunun bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu ifade eden Canalp, "Tüm öğrencilerimiz için elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." dedi.

- "Borçlanma oranını yüzde 115'ten yüzde 31,5'lara indiriyoruz"

Canalp, yapılan görevlendirmeden önce Batman Belediyesinin borçlarına değindi.

"Belediyenin borçlanma oranını yüzde 115'ten yüzde 31,5'lara indiriyoruz." diyen Canalp, aynı zamanda her alanda projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Demir de öğrencilerin bu yıl da öğle yemeklerini ücretsiz yiyeceğini belirterek, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'a teşekkür etti.

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