Sağlık Bakanı Koca'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TMO deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.