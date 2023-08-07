Sağlık Bakanı Koca'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamadan 12 kişinin etkilendiğini, bunlardan 3'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 19:56, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 19:57
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TMO deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.