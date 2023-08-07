Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı TTK Karadon Müessesesi'nde iddiaya göre 16-24 vardiyasında birinci ocakta üretim yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Göçüğün altında kalan maden işçisi Erdal Karaçam (38), mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 yıllık madenci olduğu öğrenilen Erdal Karaçam'ın cenazesi, yarın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.