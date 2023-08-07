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Nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla yaraladı

Diyarbakır'da kardeşi Hüsnü A.'nın nişanına çağrılmayan Hasan A.'nın ailesiyle arasında husumet oluştu. Hasan A., bugün çay bahçesinde karşılaştığı babası Ahmet A. ile diğer kardeşi Avreş A.'ya çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açarak yaraladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 21:57, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 22:01
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Nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre kardeşinin nişan törenine davet edilmeyen Hasan A. ile ailesi arasında husumet oluştu. Hasan A., bugün çay bahçesinde karşılaştığı babası Ahmet A. ile diğer kardeşi Avreş A arasında nişan daveti nedeniyle tartıştı. Sözlü tartışma sırasında belinden tabancayı çıkaran Hasan A., babası ve kardeşine art arda ateş açtı. Silah sesleri üzerine çay bahçesinde bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı.

BABA VE OĞLU AYAKLARINDAN YARALANDI

Baba Ahmet A. ve oğlu Avreş A., kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ayaklarından yaralanan Avreş A. ile Ahmet A.'ya müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından baba-oğul, Selahaddin Eyyubi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda kovan buldu. Hastanede tedavileri devam eden baba-oğulun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince babası ve kardeşini tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli Hasan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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