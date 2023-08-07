Belediyeden iddialı paylaşım: Kimseyle yarış halinde değiliz, lakin çok güzeliz

Amasya Belediyesi paylaşımda, "Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değiliz. Lakin biz çok güzeliz" ifadelerine yer verildi.

Zirvesinde Türk bayrağının dalgalandığı Harşena Dağı, kıyısında surların ve konakların sıralandığı Yeşilırmak ile şehrin panoramik görüntüsünün yansıdığı fotoğraf sosyal medyadaki paylaşımdan kısa süre içinde çok sayıda beğeni almaya ve paylaşılmaya başladı.