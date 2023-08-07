İstanbul'da motosikletlilere yönelik denetim: 52 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlere yönelik Bağcılar ve Beşiktaş ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarından Bağcılar'da da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, mahalle ve çarşı bekçileri ve trafik ekiplerinin katılımıyla denetleme yapıldı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan motosikletler tek tek aranırken, sürücülere ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere farklı suçlardan toplam 52 bin lira ceza kesildi.

Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.