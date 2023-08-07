Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2023 23:54, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2023 23:54
Musakırık Mahallesi'nde, Şenel B. ile Mustafa K. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel B. yanında getirdiği tabanca ile Mustafa K'ye ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaçan Şenel B, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.