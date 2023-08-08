8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GENÇ MÜSİAD) Altın Konteyner İhracat Ödülleri kapsamında, "Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor" programına katılacak.

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