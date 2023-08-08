İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi

Avrupa yakasında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı Sahili'ne hareket eden çok sayıda taksici taksimetre ücretlerine zam talebinde bulundu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul'da Türkiye'nin en ucuz taksimetresiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Maliyetlerin arttığını, bu nedenle taksimetreye adil bir zam verilmesini talep ettiklerini dile getiren Duman şöyle konuştu:

"İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023'ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya'da kilometrede 18 lira, İzmir'de 22 lira, Çanakkale ve Ankara'da 15 lira, Mersin'de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul'dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur. Zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır."

Esnafın araçları yenileyemediğini, yedek parça, yakıt, tamir-bakım ve sigorta gibi temel maliyetlerin altından kalkamaz hale geldiğini söyleyen Hüseyin Duman, "Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz." dedi.