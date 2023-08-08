Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erkin Koray için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden sanatçı Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 07:23, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 07:24
Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.