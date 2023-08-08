Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki ikametinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.