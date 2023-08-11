Belediye Teftiş Kurulu Müdürlerine denetim tazminatı ödenir mi?



Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "zam ve tazminatlar" başlıklı 152'nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (F) bendine göre görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının, Özel Hizmet Tazminatı bölümünün; (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10 una, diğerleri için %30 una, (ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar için % 20 sine kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde denetim tazminatı ödenir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki cetvelde yer alan E. Denetim Tazminatı bölümünde tazminat oranı II Sayılı Cetvelin (B) Denetim Hizmetleri Bölümünün; a) 1, 2 ve 3 üncü sıralarında sayılanlardan; KİT personeli %10, diğerleri %30, b) 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarında sayılanlar %20 olarak tespit edilmiştir.

Gerek 657 sayılı Kanun gerekse de zam ve tazminatlara ilişkin karar birlikte değerlendirildiğinde; denetim tazminatı özel hizmet tazminatı bölümünün (e), (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) sıralarında sayılı ve sınırlı olarak sayılan genel çerçevede denetim elemanları olarak adlandırılan ve fiilen bu görevleri yürüten örneğin başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcısı, başdenetçi, denetçi, denetçi yardımcıları, iç denetçiler, uzmanlar vb. sayılanlara ödenmektedir.

Belediyelerde Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapanlar, yukarıda yer verilen mevzuatta sayılanlar arasında yer verilmediğinden ötürü, söz konusu denetim tazminatından yararlanmaları veya yararlandırılmaları söz konusu olamayacaktır. Bununla beraber, sadece söz konusu sıralarda olmaması değil, Karar'ın 11'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan "Kurul Başkanı kadrosunda bulunanlara denetim tazminatı" ödenmez düzenlenmesinden hareketle, Teftiş Kurulu Müdürü de bir nevi doğrudan kurul başkanı sayılmazsa bile en nihayetinde teftiş kurulunun bir amiri konumunda olması nedeniyle denetim tazminatından yararlanamayacaktır.

Konu hakkında, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aşağıda yer verilen 23 Mart 2023 tarihli 6017163 sayılı görüş yazısında da denetim tazminatı ödenecek kadrolar arasında teftiş kurulu müdürü kadrosuna yer verilmediği belirtilerek denetim tazminatı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir.