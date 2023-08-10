İki defa istifa eden memur tekrar atanabilir mi?

657 sayılı Kanunun "memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler."

Bu madde incelendiğinde, memurların en fazla 2 kez istifa etmesi durumunda;

- Memurluğa ayrıldıkları sınıfta boş kadro olması,

- Atanacağın sınıfın niteliklerini taşıması,

- Ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derece ve kademeye eşit derece ve kademeye atanması,

Şartları ile

Ayrıldığı tarihte almakta olduğu aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 657 sayılı Kanunun "bir sınıftan diğer sınıfa geçme" başlığını taşıyan 71'nci maddesine uyularak diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara kurumların takdirine bağlı olarak atanabilecektir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun "çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97'nci maddesinde belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilk defa atanacaklar için geçerli olan şartlar altında atanmasının mümkün olduğu açıktır.

Danıştay Birinci Dairenin bir kararında (T.07.07.1982, E.1982/143, K.1982/146) özetle; 657 sayılı Yasanın 92'nci maddesinde yapılan değişiklikle memurluktan 2 defadan çok çekilmiş olanlar ya da çekilmiş sayılanların yeniden devlet memurluğuna atanma olanağı kaldırılmakta, 97'nci maddede yapılan değişiklikle ise memurluktan çekilenler ya da çekilmiş sayılanların yeniden Devlet memurluğuna atanabilmeleri için geçmesi öngörülen süreler artırılmaktadır denilmiştir.

Yeri gelmişken şu hususu da vurgulamakta yarar vardır. Seçimler için istifa edenlerin durumu 657 sayılı Kanunun 92'nci maddesinden müstesnadır. Bunun dayanağı da, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nun Ek 7'nci maddesidir. Bu düzenlemeye göre, istifa edenlerin istifaları 92'nci maddede yer alan "iki defadan fazla istifa etmemiş olmak" hükmünde yer alan istifa olarak değerlendirilmemektedir.

