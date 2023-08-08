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Üvey evladı olan memura aile yardımı verilir mi?

657 sayılı Kanun, Danıştay Kararı, Devlet Personel Başkanlığı görüşü çerçevesinde üvey evladı olan memura geçimini sağlaması şartıyla aile yardımı verilmektedir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 09:47, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 12:43
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Üvey evladı olan memura aile yardımı verilir mi?

Üvey evlat, TDK'ya göre karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan evlat olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Kanunun "aile yardımı ödeneği" başlıklı 202'nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarı ki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir."

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 29.1.2014 tarihli ve 285 sayılı görüş yazısında, "Çocuk için yapılan aile yardımı ödeneğinin boşanma halinde mahkeme kararında belirtildiği üzere ödenmesi gerekmektedir. Mahkemenin çocuğun bakımını bir tarafa bıraktığı ve yardımın oranına ilişkin karar vermediği durumlarda ise söz konusu yardımın çocuğun bırakıldığı tarafa yapılması gerektiği Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca Aile Yardımı Bildirimi verilmesi halinde çocuk için verilen aile yardımı ödeneğinden faydalanılabileceği değerlendirilmektedir." denilmiştir.

Ayrıca, Danıştay 5. Dairesinin 25.6.2012 tarihli ve E:2009/536, K:2012/4817 sayılı kararında, " Kanunun 202. maddesinin son fıkrasında yer verilen Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları da bulunmaktadır. Kanun koyucu, aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlerken; öz-üvey ayrımı yapmamış, çocuk üvey de olsa, geçiminin Devlet memuru tarafından sağlanması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak görmüştür." denilmektedir.

Bu yapılan açıklamalara göre; geçimi memur tarafından sağlanan üvey çocuklar için de memurun aile yardımı ödeneğinden yararlanması gerekmektedir.

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