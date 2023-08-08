Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan güvercinler tedaviye alındı

Tüylerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan güvercinlere veteriner hekimler tarafından tedavi uygulandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışma yapan Derince Belediyesi zabıta ekipleri, yerde yaralı güvercinler olduğunu fark etti.

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