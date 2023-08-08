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Denizli'de eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı cezaevinde ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçakla öldüren ve tutuklanan zanlı, cezaevinde kaldığı odada ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 12:53, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 12:42
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Denizli'de eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı cezaevinde ölü bulundu

Yaka Mahallesi'ndeki evde yaşanan olayın ardından tutuklanarak Honaz ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Ümit Mutlu A. (26), burada kaldığı odada infaz koruma memurları tarafından lavaboya asılı halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ümit Mutlu A'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 Ağustos'ta yaşanan olayda Yaka Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Ümit Mutlu A, eşi Büşra A. (24) ile eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G'yi (4) bıçaklamış, anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

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