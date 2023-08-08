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Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde reaktör binasının temel döşemesinin betonlanması tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. ünitesinin inşaat sahasında reaktör binasının temel döşemesinin betonlanma işlemi tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 13:15, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 13:02
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Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde reaktör binasının temel döşemesinin betonlanması tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat için büyük bir önem taşıyan bu aşamanın tamamlanması, kor tutucunun yer alacağı reaktör şaft duvarlarının inşasına olanak sağlayacak.

Akkuyu NGS inşaatının temeli için yüksek kalitede özel bir beton karışımı kullanılıyor. Beton, doğrudan Akkuyu NGS sahasından çıkarılan kırma taş ve kum gibi doğal taş malzemelerden oluşuyor.

Beton karışım parametreleri, tüm işlemler sırasında tek tek kontrol ediliyor. Her beton karışımı, Akkuyu NGS şantiyesindeki laboratuvarlarda yapılan bir dizi kontrol işleminden geçirilerek, betonun sıcaklık ve yoğunluk gibi özellikleri denetleniyor.

Ayrıca, döşemenin maksimum dayanıklılığını sağlamak için reaktör binasının temeline 3 bin 500 ton armatür ve 17,5 bin metreküp beton karışımı döküldü. Bu miktardaki betonla on futbol sahasına bir metre yükseklikte zemin oluşturulabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları kaydetti:

"Temel döşemenin betonlanmasının tamamlanması, tesisimizin 4. güç ünitesinde gerçekleşen yılın en önemli olaylarından biridir. İyi koordine edilmiş kesintisiz çalışmaları için inşaatçılara özel olarak teşekkür etmek isterim. Akkuyu NGS'nin inşası sırasında tüm teknolojik çözümlerin küresel nükleer toplumun modern gerekliliklerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenlik standartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ve ulusal gerekliliklerine uygun olarak hayata geçirildiğini belirtmek isterim."

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