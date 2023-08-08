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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 7.435,20 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 13:19, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 13:20
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında 7.504,38 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,83 puan azalarak 7.435,20'ye indi. Toplam işlem hacmi 66,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile tekstil, deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceğini öngördüğünü aktararak, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracının da yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini ve 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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