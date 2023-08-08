Konforlu otobüs yolculukları için ipuçları

İLANDIR

1- Tekli koltukları tercih edin

Yalnız seyahat ederken rahatınızdan ödün vermek istemiyor, kafanızı dinlemeyi tercih ediyorsanız 2+1 koltuk seçeneği bulunan otobüsleri tercih edin.

2- Cam kenarından manzara keyfi yapın

Özellikle otobüs tutması ve mide bulantısı ile yolculuğunuz zorlu geçiyorsa koridor yerine cam kenarında oturmak hem vaktinizin daha keyifli geçmesini sağlar hem de mide bulantınızı en aza indirger.

3- Televizyon ve internet hizmetleri sunan firmaları seçin

Özellikle uzun yolculuklara çıkanlar hem kendi telefonlarındaki sosyal medya uygulamalarını kullanabilmek hem de araç içi çevrimiçi oyun ve televizyon gibi hizmetlerden yararlanmak için otobüs firması seçiminde bunu göz önünde bulundurmalı.

4- Boyun yastığı almayı atlamayın

Yanınıza mutlaka boyun yastığı alın. Böylece yol boyunca konforlu bir uyku keyfi yapabilirsiniz.

5- Kulak tıkacı işinize yarayabilir

Her ne kadar toplu taşıma araçlarında yüksek sesli konuşmalara ve telefon kullanımına izin verilmese de bu kısıtlamanın dışına çıkıldığı durumlar ya da bebekli ailelerin duruma hakim olamadığı anlar olabiliyor. Seslerden etkilenmeden, konforunuzdan ödün vermeden yolculuk etmek için kulak tıkacı bulundurabilirsiniz.

6- Yedek kıyafetler hayatınızı kurtarabilir

Otobüslerde kullanılan klima ve havalandırma imkanları sık sık değişebilir, stabil bir sıcaklık ayarı yakalanması mümkün olmayabilir. Bir sıcak bir soğuk ortam atmosferinde terlemeler ve üşütmeler sık sık yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için kat kat giyinmeli, gerektiğinde giysilerinizi sıcaklığa göre giyip çıkarabilmelisiniz. Ayrıca beklenmedik aksilikler için her daim yedek giysi bulundurmanızı öneririz.

7- Rahat ayakkabı tercihi çok önemli

Saatlerce hareket etmeden, ayaklarınız aşağı sarkık bir vaziyette oturur vaziyette seyahat etmek dolaşım sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla ayak şişmeleri ve ödem artışı gözlenebilir bunun için sıkmayan, ortopedik rahat ayakkabılar seçmek konforunuzu artırır.

8- Atıştırmalık ve yeterli sıvı bulundurun

Otobüs yolculuklarında molalar verilse de bazen molalar arasında uzun saatler olabiliyor. Bu sebeple özellikle açlık kan şekerini dengeleme konusunda hassas olan yolcular mutlaka yanlarında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmalı. Şekeri aniden çıkarıp düşürecek paketli gıdalardansa hurma, incir, ve kuru üzüm gibi kuruyemişler ve bol bol sıvı bulundurulmalı.

9- Kitap ve müzik keyfi ile yolun nasıl geçtiğini anlamayacaksınız

Yolculuk bir türlü bitmiyor, yol geçmiyor. Üstüne de gözümü yoldan ayırmadan sürekli tetikte ve kaygılıyım diyen yolcular mutlaka kendilerini oyalamak ve vakitlerini değerlendirmek için yanlarında kitap ve kulaklık bulundurmalı. Sizi rahatlatan sakin ve dingin parçaları dinleyebilir, uzun zamandır okumak istediğiniz bir romanın sayfalarında kendinizi kaybedebilirsiniz.

10- Şarj aleti ve powerbank ile daima iletişimde kalın

Yol boyunca mesajlaşma, video izleme ve şarkı dinleme derken telefonunuzun şarjının hızla tükenmesi ihtimaline karşın yanınızda şarj aleti bulundurun. Çoğu otobüste type-c şarj girişi bulunuyor ama yine de işinizi sağlama almak için powerbank de bulundurun.

Bonus:

Bilet, kimlik, ehliyet gibi önemli evrakları yanınızdan ayırmayın. Ve en önemlisi herhangi bir aksilik olması halinde planınızın ertelenmesi ihtimaline karşın Enuygun.com gibi güvenilir seyahat sitelerinden otobüs bileti alarak iptal ve değişiklik güvencesi sağlayın.