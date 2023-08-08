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Samsun'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 13:52, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 13:53
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Samsun'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

Karapınar Mahallesi'nde iki gün önce hayvan otlatmak için evden ayrılan Yaşar Özbek'in (63) ailesinin yardım talebi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan aramalar sonucunda Süleyman Deresi mevkisinde Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

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