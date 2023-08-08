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Diyarbakır'da su tasarrufu için oto ve halı yıkama geçici olarak yasaklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 13:55, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 13:59
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Diyarbakır'da su tasarrufu için oto ve halı yıkama geçici olarak yasaklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos'ta iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos'ta il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos'ta 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerince, kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari ceza uygulayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Tutşi, "Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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