Bakan Bak, gençleri GSB Gençlik Merkezleri'ne davet etti

Bakan Bak, gençlik merkezilerinin bu yaz da gençlerin buluşma noktası olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimizi, her alanda kendilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin ücretsiz verildiği gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Gençlerimiz, kendini ifade ederken, arkadaş çevresini genişleteceği, çeşitli atölye ve etkinliklerle akran ilişkilerini kuvvetlendireceği ve özellikle kendini keşfedebileceği bir yaz dönemi geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, gençlerin çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olmaları için her zaman yanlarında olduklarını, bundan sonra da onları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

- 81 ilde 464 Gençlik Merkezi

81 ilde toplam 464 Gençlik Merkezi'ne bu yıl ilk 7 ayda 10 milyona yakın katılım oldu.

Sayısı 363'e ulaşan Genç Ofisler de gençlik merkezlerine ulaşamayan gençlere yönelik faaliyet sürdürüyor.

Gençlik merkezleri; el sanatları atölyesiyle, müzik sınıflarıyla, kütüphanesiyle, sinema salonlarıyla, inovasyon sınıflarıyla, dinlenme odasıyla, sohbet ve oyun odalarıyla, tenis kortu, futbol ve basketbol sahalarıyla hizmet veriyor.

Atölyeler bulundukları il ve ilçeye göre farklılık gösteriyor, gençlerin istekleri doğrultusunda dizayn edilebiliyor. 12 genç bir araya gelerek bir atölye açılmasını talep edebiliyor. Gençler, haftanın 7 günü gençlik merkezlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

Gençlik merkezlerine katılmak isteyenler ise başvurularını "www.gencizbiz.gsb.gov.tr" internet üzerinden yapabiliyor.