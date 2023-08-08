Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve jandarma desteği ile alınan evin teslimi için valilik makamında tören düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 22 Mayıs 2022'de Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Doğan'a Allah'tan rahmet diledi.

Çiçek, "Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, katılımcılarla birlikte, şehit ailesine evin tapusunu takdim etti.

Programa, şehidin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir katıldı.