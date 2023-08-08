Kırşehir'de bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

İddiaya göre, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde Barış A. (40) henüz bilinmeyen nedenle babası Duran A. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Barış A, evde bulunan silahla babasına ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duran A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Barış A. ise Değirmenkaşı köyü kırsalında jandarma ekiplerince yakalandı.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Duran A'nın naaşı, Değirmenkaşı köyü camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Duran A'nın ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ve köylüler katıldı.

Öte yandan uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve 3 aydır ilaçlarını almadığı ileri sürülen Barış A'nın, evlenmek istediği ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu babasını öldürdüğü iddia edildi.