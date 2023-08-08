Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ücretine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ücretine ilişkin açıklama
TBMM ikinci kez 'olağanüstü' toplandı
TBMM ikinci kez 'olağanüstü' toplandı
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
Toplu Sözleşme'de ön müzakere süreci tamamlandı
Toplu Sözleşme'de ön müzakere süreci tamamlandı
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Fındık alım fiyatları belli oldu
Fındık alım fiyatları belli oldu
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
YKS tercihleri için yarın son gün
YKS tercihleri için yarın son gün
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Sungurlu'da şap karantinası başlatıldı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM ikinci kez 'olağanüstü' toplandı

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez 'olağanüstü' toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 15:13, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 15:52
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Genel Kurulu, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti.

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da toplantının olağanüstü bir toplantı olduğunu hatırlatarak, genel görüşme önergesinin görüşülmeden başka bir konunun görüşülemeyeceğini anımsattı. Adan, konunun Meclis Başkanının da bilgisi dahilinde olduğunu, çözüm için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Daha sonra genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelere başlandı. Adan, önerge üzerinde ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber