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Alev aldığı için balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü

Bahçelievler'de mutfakta alev aldıktan sonra balkondan atılan piknik tüpünün üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 15:22, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 15:38
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Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Mehmet İşler'in (24) aracının tavanına piknik tüpü düştü.

Evde aniden alev alması üzerine burada yaşayanlarca balkondan dışarı atılan piknik tüpü, otomobilin cam tavanını kırarak İşler'i başından yaraladı.

İşler'in yanındaki arkadaşı da alev almış haldeki tüpü otomobilden dışarı attıktan sonra araçtan inerek bir iş yerinin önüne bıraktı.

Yanan tüp, iş yerindeki vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Başından yaralanan Mehmet İşler ise olay sırasında arkasından gelen arkadaşının aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve başına 19 dikiş attığı öğrenilen İşler'in taburcu edildikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

- Güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İşler'in arkadaşının otomobilden çıkararak attığı alevli tüpün park halindeki bir minibüsün altına girdiği görülüyor.

Tüpün park halindeki bir minibüsün altına girmesi üzerine bu kişinin tekrar gelerek buradan aldığı tüpü kaldırıma bırakması ve sonrasında yaşanan koşuşturma anları yer alıyor.

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