Alev aldığı için balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü

Tüpün park halindeki bir minibüsün altına girmesi üzerine bu kişinin tekrar gelerek buradan aldığı tüpü kaldırıma bırakması ve sonrasında yaşanan koşuşturma anları yer alıyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İşler'in arkadaşının otomobilden çıkararak attığı alevli tüpün park halindeki bir minibüsün altına girdiği görülüyor.

Hastanede tedavi altına alınan ve başına 19 dikiş attığı öğrenilen İşler'in taburcu edildikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

İşler'in yanındaki arkadaşı da alev almış haldeki tüpü otomobilden dışarı attıktan sonra araçtan inerek bir iş yerinin önüne bıraktı.

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