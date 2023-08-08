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TES-İŞ Başkanı Kabaloğlu'ndan Muğla'daki termik santrallere ilişkin açıklama

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, "İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 16:33, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 16:35
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TES-İŞ Başkanı Kabaloğlu'ndan Muğla'daki termik santrallere ilişkin açıklama

TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanan TES-İŞ üyeleri üzerinde "İşimizi kaybetmek istemiyoruz" yazılı pankart açarak bir süre slogan attı.

Daha sonra grup adına açıklamada bulunan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nun CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için olağanüstü toplanacağını hatırlattı.

40 yıldan bu yana santrallerde çalışıp üretim yaparak ülkeye katkı veren emekçiler olduklarını belirten Kabaloğlu, son dönemde "çevrecilik" adı altında bu üretimin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

"İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz." diyen Kabaloğlu, Yeniköy ve Kemerköy'de 3 bine yakın kişinin bu santrallerde çalıştığını, kapanması durumunda işsiz kalacaklarını vurguladı.

Kabaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yöre halkıyla muhtarlarla ve oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yıllardır bu konuyu anlatmaya çalıştık. Orada insanları ekmeğinden, aşından etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin yüzde 60'ı maalesef doğal gazla yani dışarıdan aldığımız enerjiyle besleniyor. Kendi kömürümüzü çıkartmayıp kendi değerlerimize değer katmayıp dışarıya bağımlı mı kalacağız?"

Açıklama için toplanan gruptakilere AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ile bölgeden gelen bazı köylerin muhtarları da destek verdi.

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