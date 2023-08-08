Emniyet uyardı: Evlilik kredisi vaatlerine dikkat

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan dolandırıcılara yönelik bir uyarıda bulundu. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını belirtildiği paylaşımda söz konusu vaat eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan uyarıda, işlem yapılan internet sitesinin adının teyit edilmesi, yetkili kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi ve başvuru ve erken başvuru adı altında herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiğini bildirildi.