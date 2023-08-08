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Arkadaşı oyaladı, o mescitte uyuyanların paralarını çaldı

İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan yolcuların paralarını çalan ve bunları abdesthanede sayan yabancı uyruklu şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 17:30, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 17:32
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Arkadaşı oyaladı, o mescitte uyuyanların paralarını çaldı

Havalimanına 4 Ağustos Cuma günü gelen Özbek uyruklu B.M. ile arkadaşı, giden yolcu terminalindeki mescide geçti.

Mescitte uyuyan bazı yolcuların çantalarını karıştıran şüpheli B.M. bu kişilerin cüzdanlarından paralarını çaldı. B.M. yolcuların çantalarını karıştırırken arkadaşı, mescitte oturan diğer yolcuları oyalamaya çalıştı.

B.M. çaldığı paraları abdesthanede saydı.

Parasının çalındığını fark eden bir yolcu polise durumu bildirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine 2 şüphelinin yerini tespit edip kendilerini takibe aldı.

Havalimanından ayrılmak için taksi bekledikleri sırada yakalanan B.M. ile arkadaşı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.M. "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı.

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