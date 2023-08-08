Arkadaşı oyaladı, o mescitte uyuyanların paralarını çaldı

Havalimanından ayrılmak için taksi bekledikleri sırada yakalanan B.M. ile arkadaşı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi.

Parasının çalındığını fark eden bir yolcu polise durumu bildirdi.

Mescitte uyuyan bazı yolcuların çantalarını karıştıran şüpheli B.M. bu kişilerin cüzdanlarından paralarını çaldı. B.M. yolcuların çantalarını karıştırırken arkadaşı, mescitte oturan diğer yolcuları oyalamaya çalıştı.

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