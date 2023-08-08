Manisa'da üzerine kaya düşen pikapta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ağır yaralı sürücü Hadi Aslan ile Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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