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'Arazi benim' dedi, mahallenin yolunu kapattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Metin Suyer, tapulu arazisinden geçtiğini öne sürdüğü mahalle yolunu, yıllardır kamulaştırma görüşmelerinden sonuç alamadığını öne sürüp iş makinesiyle kazdırarak ulaşıma kapattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 21:17, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 21:18
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'Arazi benim' dedi, mahallenin yolunu kapattı

Güldibi Mahallesi'nde oturan Metin Suyer'in, iddiaya göre sahibi olduğu tapulu arazisinin bir bölümü, mahalle yolu olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

GÖRÜŞME YILLAR SÜRDÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü ile kamulaştırma konusunda yıllar süren görüşmelerden sonuç alamadığını iddia eden Suyer, arazisinden geçen yolu, asfaltı iş makinesiyle kazarak ulaşıma kapattı. Suyer, vatandaşların mağdur olmaması için eski yolu da kepçeyle tekrar açtırdı.

"15 YILDIR MAĞDURUM"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma kararı aldığını ve 15 yıldır kendisini oyaladığını öne süren Suyer, "Ben 15 yıldır mağdurum. Benim arazim işgal altında. Karayolları yolun yarısını kamulaştıracağını söyledi. Biz tamamı kamulaşsın istedik. Bize beklememiz gerektiğini söylediler. Bizimle iletişim kuracaklarını söylediler fakat 3 yıldır kimse aramadı. Ben de kendime ait olan arsamı kazarak yolu kapattım. Eski yolu da otlardan kurtarıp açtım" diye konuştu.

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