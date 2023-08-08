Kadıköy'de tasmasız köpek dehşet saçtı

Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.

Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.

Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü.

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