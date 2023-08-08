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Kadıköy'de tasmasız köpek dehşet saçtı

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, küçük cins köpek ve sahibine saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 22:51, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 23:35
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Moda sahilinde bir çiftin tasmasız gezdirdiği köpek, sahiplerinin engelleme çabalarına karşın aynı alanda kucağında küçük cins köpeği bulunan kadına saldırdı. Kadın kucağındaki köpekle kaçmaya çalışırken yere düştü.

Saldırgan köpeğin sahipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kadın ve köpeği kurtarıldı.

Kolundan yaralanan kadın, bölgedeki aile sağlığı merkezinde kendisine yapılan müdahalenin ardından yaralı köpeğini veterinere götürdü.

Köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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