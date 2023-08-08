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Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, kendisini takip eden polis memurlarıyla çatıştı. İki polis memurunun yaralandığı olayda şüpheli yaralı yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 23:15, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 23:16
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Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı

Olay, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı olan H.S., caddede eşi A.S. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında H.S., av tüfeği ile A.S.'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.S.'nin yakalanması için Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kaçan H.S. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği iki polis memuru yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan A.S. ile iki polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda yaralı yakalanan H.S. ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Şahıs polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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