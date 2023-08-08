Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı

Olay, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı olan H.S., caddede eşi A.S. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında H.S., av tüfeği ile A.S.'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.S.'nin yakalanması için Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kaçan H.S. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği iki polis memuru yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan A.S. ile iki polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayda yaralı yakalanan H.S. ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Şahıs polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.