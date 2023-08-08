Hatay'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 23:29, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 23:45
Vedat Aytin (29) idaresindeki 01 ACV 961 plakalı hafif ticari araç ile Ö.Ç idaresindeki 27 AIK 698 plakalı tır, Dörtyol-Payas D91 karayolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan Aytin ile Ö.Ç, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aytin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.