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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Erenköy Direnişi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erenköy Direnişi'nin 59'uncu yıl dönümünde, direnişin Kıbrıs Türkleri için önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 03:32, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 03:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Erenköy Direnişi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, Kıbrıs Türk halkının 'Çanakkale Destanı' olarak adlandırılan Erenköy Direnişi'nin 59'uncu yıl dönümü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yolunu açan Erenköy Direnişi, Mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin destansı kahramanlıkları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ile taçlanmıştır. Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü'nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir.

Türkiye olarak, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde verilen mücadelenin her platformda sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz. Erenköy Direnişi'nin 59'uncu yıl dönümü vesilesi ile, 4'üncü Filo komutanı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve istiklal uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" açıklamalarında bulundu.

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