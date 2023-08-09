Meclis Kütüphanesi yeni belgeleri erişime açtı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi Koleksiyonu dijital ortamda erişime açıldı.

Yoğun bir çalışma süreci yürüten TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı her geçen gün Osmanlı İmparatorluğu'na ve Cumhuriyet dönemine ışık tutan yeni belgeleri erişime açıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tarih Arşivi Koleksiyonu içerisinde yer alan Atatürk Koleksiyonu, İkinci Dünya Harbi, Kore Harbi, Osmanlı-İtalya, Osmanlı-Rus (93 Harbi), Osmanlı-Sırp, Osmanlı-Yunan ve Osmanlı-Rus (Kırım Harbi) Arşiv Fonları dijital ortama taşınarak, araştırmacıların kullanımına sunuldu.

DÖNEME IŞIK TUTACAK

Osmanlı Devleti'nin son yıllarına ve Cumhuriyet döneminin yaklaşık 60 yılına ışık tutan belgelerin, araştırmacıların erişimine sunulmasının, bu döneme ilişkin araştırmaların yapılmasına kaynak teşkil edeceği belirtildi. 340 bin 734 kitap, 60 bin 997 cilt dergi, 30 bin 62 cilt gazete bulunan TBMM Kütüphanesi, son 5 yılda 36 bin 230 yeni eserle zenginleşti.