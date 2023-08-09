Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 15:50, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 15:59
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.35'te başladı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan son MGK toplantısına katılıyor.