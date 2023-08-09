Serpme israf! Yılda 1 milyar TL'yi çöpe atıyoruz

serpme kahvaltı ve açık büfe uygulamalarının israfı artırdığına dikkat çekti.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyar TL gıda israfı yaşandığını söyleyen Bingöl, 10 tabaktan 4'ünün çöpe gittiğini söyledi. Bingöl "Türkiye'de serpme kahvaltıda çöpe atılan ürünler milli gelirin ortalama yüzde 20'sine denk geliyor. Şu an 300 bine yakın restoran-kafe var. Bunların 200 bininin serpme kahvaltı verdiğini düşünelim.

ESMA ALTIN-