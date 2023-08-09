Serpme israf! Yılda 1 milyar TL'yi çöpe atıyoruz
Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyar liralık gıdanın israf edildiğini kaydeden TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, 10 tabaktan 4'ünün çöpe gittiğini belirterek "Artık açık büfe ve serpme kahvaltıdan vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor" dedi. Bingöl, 'seçme' kahvaltıyla ekonomiye yılda 100 milyar lira katkı sağlanabileceğini ifade ediyor
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 08:15, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 07:55
Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyar TL gıda israfı yaşandığını söyleyen Bingöl, 10 tabaktan 4'ünün çöpe gittiğini söyledi. Bingöl "Türkiye'de serpme kahvaltıda çöpe atılan ürünler milli gelirin ortalama yüzde 20'sine denk geliyor. Şu an 300 bine yakın restoran-kafe var. Bunların 200 bininin serpme kahvaltı verdiğini düşünelim.
ESMA ALTIN-