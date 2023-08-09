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Bilişim Vadisi istihdam fabrikası

Milli teknoloji hamlesi kapsamında 4 yıl önce Kocaeli'de kurulan Bilişim Vadisi, bünyesine kattığı firmalarla hem doğrudan istihdam üretiyor hem de girişimcilik ekosistemiyle yeni istihdamların yolunu açıyor. Katma değerli üretimiyle dikkat çeken Bilişim Vadisi, kısa sürede 500'den fazla firmaya ve 7 bin kişilik istihdama ulaştı. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Togg'a hizmet veren bizim yüzlerce firmamız var. Oyun sektöründen mobiliteye, akıllı tarımdan ilaca kadar farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz bulunuyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 08:39, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 08:40
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Bilişim Vadisi istihdam fabrikası

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında atılan kurumsallaşma adımları meyvesini vermeye başladı. Küresel ligde üst seviyeye çıkmak isteyen yerli firmalarının katma değerli ürünler konusunda kendilerini geliştirmelerini ve yabancı yatırım almalarını sağlamak üzere 4 yıl kurulan Bilişim Vadisi'nde 500'ü aşkın firmada 7 bin kişi istihdam ediliyor. söz konusu şirketler, yüksek teknoloji ürünlerin geliştirilmesi alanında yoğun şekilde çalışırken, ülkemizin yetişmiş insan gücüne önemli fırsatlar sunuyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ KORİDORU AÇTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki faaliyetlerini sürdüren kurum mayıs ayında resmi açılışları yapılan İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle "Mega Teknoloji Koridoru" oluşturması yanında, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark AŞ ile de önemli iş birliklerine imza atıyor. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar gençlere sunulan fırsatlara dikkat çekerek, "Bizim çevremizde 15 OSB var. Bizim 5-10 kilometre çapımızda 5-6 teknopark var. Bu misyonla kurulmuş bir üniversitenin çok önemli bir rolü bulunuyor. Bu rol de teknolojiyi, Ar-Ge'yi sanayi ile buluşturan bir rol. Diğer üniversitelerden farkı, sanayiye teknolojiye daha yatkın bir üniversite ve bunu sektöre hızlı bir şekilde transfer edilmesini, üniversite sanayi işbirliğini önceleyen bir üniversite" ifadelerini kullandı.

PARAN YOK FİKRİN VARSA KULUÇKA MERKEZİNDE YERİN HAZIR

Mantar, Bilişim Vadisi'ndeki kuluçka merkezinin çok gelişmiş bir merkez olduğunu vurguladı. Buradaki faaliyetleri değerlendiren Mantar, "Bu ekosistemi öğrencilerimize sunmakla öğrencilerimiz avantajlı hale geliyor. Bir öğrenci parası yoksa fikri varsa rahatlıkla gelip Bilişim Vadisi'nde çok ciddi bir ücret ödemeden burada bu fikrini hayata geçirebiliyor. Bu fikri satın alacak yatırımcılarla da görüşebiliyor. Fikrin ürüne dönüştürülmesi, teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, bunun ticarileşmesi, bunun katma değere, ekonomik katma değere dönüşmesi için Bilişim Vadisi'nde bu tür eğitimler veriliyor" dedi.

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