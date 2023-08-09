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Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu taşıdığı yönünde ihbarda bulunulan otomobilin sürücüsü, polisin oluşturduğu denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçarken araçtaki 2 çantayı yola atan şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Çantalardan 20 paket halinde 19 kilo 650 gram uyuşturucu çıkarken şüphelilerin Diyarbakır'da görev yapan 2 polis olduğu ortaya çıktı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 09:44, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 10:11
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Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Olay, geçtiğimiz cuma günü, Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı kiralık bir araçla uyuşturucu taşınacağı yönünde bilgi aldı. Söz konusu aracın kentten geçişini takip eden polis, aracı Askoç denetim noktasında durdurmak istedi. Ancak araçtakiler, polisi dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan aracın peşine düşen polis, araçtaki kişilerin kaçarken 2 çantayı yol kenarına attığını fark etti.

Şüphelilerin yol kenarına attığı çantaları alan ekipler, kaçan aracı ise kısa sürede durdurmayı başardı. Araçtaki kişileri gözaltına alan ekipler, araçtan atılan çantaları açtı. Çantaların içinde 20 paket halinde 19 kilo 650 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu çıktı. Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Y. , diğerinin de yine Diyarbakır'da görev yapan polis memuru V.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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