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İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 25 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Minibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 10:22, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 10:36
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis minibüsü kaza yaptı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir - Ankara karayolunda meydana geldi.

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Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın kullandığı 45 J 6541 plakalı servis midibüsü devrildi.

Kazada Çakır ile 24 işçi yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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