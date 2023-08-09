İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 25 yaralı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın kullandığı 45 J 6541 plakalı servis midibüsü devrildi.

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