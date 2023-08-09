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Altının gram fiyatı 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.120 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 10:35, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 10:36
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Altının gram fiyatı 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.670 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 1.677 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.930 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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