Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.