Memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmelerinde müzakere sürecine girildi

Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!
1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!
Sponsorlu İçerik
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
MGK bugün toplanıyor: Gündem terörle mücadele
MGK bugün toplanıyor: Gündem terörle mücadele
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik
UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon aldığımız ücret zammını aldı götürdü
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon aldığımız ücret zammını aldı götürdü
Erdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik
Erdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak
Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklama
Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklama
İkinci kez 'olağanüstü' toplanan TBMM, yeniden tatile girdi
İkinci kez 'olağanüstü' toplanan TBMM, yeniden tatile girdi
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmelerinde müzakere sürecine girildi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sendikaların tekliflerinin tasnifinin tamamlanmasıyla başlayan müzakere süreci yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor- Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul:- "Hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere sürecindeki olumlu havanın, görüşmelerin müzakere kısmında da devam etmesini istiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 11:02, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 11:03
Yazdır
Memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmelerinde müzakere sürecine girildi

- Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.

- Gelecek hafta rakamlar konuşulacak

Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu.

Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek.

Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.

- "Taleplerimiz oldukça makul"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:

"Hizmet kollarına ait tekliflerin tasnifi ve ön müzakere sürecindeki olumlu havanın, görüşmelerin müzakere kısmında da devam etmesini istiyoruz. Gerçekleşen enflasyon rakamları, Merkez Bankasının revize ettiği enflasyon tahminleri ve çarşının pazarın durumu ortada. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda taleplerimiz oldukça makul. Bundan dolayı kamu işvereni, 14 Ağustos'ta enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli."

- Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber