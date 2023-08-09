AK Partili başkan, prensesi Togg ile gezdirirken kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen kaza Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın plaka numarası ile şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile, kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı '46 KM 012' plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, çarpışmadan sonra AK Partili Başkan Hayrettin Güngör de Togg'dan inerek kazada hafif şekilde yaralandıkları bildirilen diğer araçtaki vatandaşların durumunu sordu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tekrar açıldı.